تركي آل الشيخ لمذيع الجزيرة:"أحب أشوفك خالع ملابسك في الرياض"

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سخرية

تركي آل الشيخ

جمال ريان

مذيع الجزيرة

دخل المستشار تركي آل الشيخ في مشاداة كلامية مع جمال ريان المذيع بقناة الجزيرة، بسبب تغريدة نشرها الأخير يطالب متابعيه بإبداء رأيهم في "آل الشيخ" بدون تجريح.

لكن متابعوه وجهوا انتقادات وشتائم لـ"آل الشيخ" وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما دفعه للرد عليه ساخرًا بأنه يريده أن يحضر موسم الرياض وأن يخلع ملابسه ويرتدي المايوه والقفز في النافورة، مع التأكيد بأنه لن يسئ إليه أحد في الرياض.

وكتب جمال ريان عبر حسابه على "تويتر" :" ما هو رأيكم ب تركي آل الشيخ هذا الرجل المقرب جدا جدا جدا من الامير محمد بن سلمان ؟ رجاء بدون تجريح".

ورد تركي على التغريدة قائلًا: "وحشتنا جمال.. أخبارك وراى الشبك؟ زهق صح … أنا رايي في تركي آل الشيخ إنه سيىء ( هل تعتبر سيىء تجريح؟)".

وأضاف في تغريدة أخرى: "جمال مطلوب في موسم الرياض.. مو معقول كله سعادة.. لازم وجه ودر ونكد.. بعطيك ميوه وتطب في النافورة وش رايك؟.. وأوعدك ما يكون فيه تجريح من أهل الرياض".



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