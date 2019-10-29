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تصفيات أمم إفريقيا.. مباراة مصر وكينيا مهددة بالإلغاء

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منتخب مصر
منتخب مصر

أمير سعد

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المصريون

امم افريقيا

كينيا

باتت مباراة المنتخب الوطني أمام كينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقيا 2021 مهددة بالإلغاء، وذلك على خلفية تصريحات نيك مويندوا، رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم.

وقال «مويندوا»، إن الأزمة المالية الخانقة عرقلت استعدادات منتخب بلاده لمباراة مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، والتي تقام يوم 14 نوفمبر المقبل.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الكيني بيان جاء فيه: إن المنتخب الكيني مرتبط بمواجهتين قويتين ضد مصر وتوجو في تصفيات الكان، ولكن نقص الدعم المالي من جانب وزارة الرياضة تجعل المنتخب في ورطة ومهددا بعدم استكمال مشوار التصفيات.

ودعا مويندوا وزير الرياضة الكيني لتوضيح أسباب عدم دعمه للمنتخب، خاصة أن قرار الانسحاب من تصفيات أمم أفريقيا سيكلف الكرة الكينية الكثير ويعيدها خطوات للخلف.

وأوضح أن المنتخب الكيني سيغادر إلى مصر يوم 11 نوفمبر المقبل، ثم يعود إلى كينيا لمواجهة توجو المقررة يوم 19 من نفس الشهر، كما أن هناك ارتباطات ببطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وأكد أن وزارة الرياضة لا ترد على مطالب الاتحاد الكيني بالحصول على دعم مالي مناسب.


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