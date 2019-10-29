بالفيديو.. دهشة وذهول بين لاعبات البرتغال بسبب "رونالدو"

29 أكتوبر 2019 - 09:12 م

بدت علامات الدهشة والذهول، واضحة على وجوه لاعبات منتخب البرتغال لكرة القدم، بعد قراءة رسالة وجها لهن النجم كريستيانو رونالدو.

ويستعد المنتخب للجولة الأخيرة من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020، التي ستقام في السويد.

الرسالة التي قرأتها قائدة المنتخب، أثارت دهشة وذهول لدى اللاعبات، وحازت على رسائل تحفيزية أصابتهن حيث أبهرتهن.

وبعث "الدون" بأحذية موقعة من قبل "صاروخ ماديرا"، كهدايا لكل اللاعبات.