السعودية تتغلب على مقتل "خاشقجي"

29 أكتوبر 2019 - 09:27 م

يبدو أن المملكة العربية السعودية، قد تجاوزت أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، التي حدثت قبل عام في مدينة اسطنبول التركية.

جاء هذا بعدما نجحت المملكة، اليوم الثلاثاء، في اجتذاب شخصيات تجارية وسياسية رفيعة المستوى لحضور مؤتمر "دافوس الصحراء"، منتدى الاستثمار السعودي.

وشاركت في المؤتمر بعض الشخصيات التي انسحبت العام الماضي بسبب مقتل "خاشقجي"، بحسب شبكة "بي بي سي".

وكان قد انسحب من مؤتمر العام الماضي، وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إلا أنه شارك اليوم، كذلك رؤساء مؤسسات "كريدي سويس" و"بلاكستون" و"بلاك روك"، والرئيس التنفيذي المؤقت لبنك "إتش إس بي سي".

ويستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام بمدينة الرياض.