» شاهد.. داعية سعودي: التعارف قبل الزواج مباح

29 أكتوبر 2019 - 09:27 م

قال الداعية السعودي والمستشار الشرعي عبدالله آل معيوف، إن التعارف قبل الزواج مباح ما لم يتم تجاوز هذه المحاذير الشرعية.

وأوضح معيوف في لقاء ببرنامج “ياهلا” على فضائية روتانا خليجية أنه يوجد وسائل للتعارف قبل الزواج مباحة مع مراعاة المحاذير الشرعية فلكل أمة قيمها وأخلاقها، وأشار إلى عدد من تلك المحاذير قائلا: "هناك محاذير شرعية إذا اجتنبت فبأي حق نمنع هذا التعارف، مثلا إذا اجتنبت الخلوة، واجتنبت المرأة إظهار المفاتن واللباس غير المحتشم، وتجنبوا الكلام الفاحش، ولين القول".

وأضاف: "الأشخاص يختلفون من شخص لآخر في طريقة التعارف لكن مثلا الزيجات التي تحدث بين زميلين في نفس العمل، لما كان زميلا معها بالعمل، بطبيعة العمل عرفها من طريقة تعاطيها مع الأشياء والمواقف".