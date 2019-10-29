الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

29 أكتوبر 2019 - 09:34 م

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تراجعًا خلال ختام التعاملات اليوم الثلاثاء، بلغ نحو قرشين في عدد من البنوك، مقارنة بمعاملات الصباح.

وبلغ سعر صرف الدولار، في مصرف أبوظبى الإسلامي، 16.1 جنيه للشراء، 16.2 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، بلغ سعر الدولار، 16.09 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع.

في حين بلغ العملة الأمريكية في المصرف المتحد، 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى، 16.09 جنيه للشراء

16.19 جنيه للبيع.

أما البنك التجارى الدولى، فسجلت العملة الخضراء به 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع.