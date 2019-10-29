شكري: القضية الفلسطينية على رأس المباحثات مع الجانب الألماني

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الألماني، أنه تم التباحث مع الوزير الألماني حول عدد من القضايا الإقليمية، ذات التأثير على الأمن والاستقرار، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأسس حلها وفقًا لمقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الألماني هايكو ماس، إن هناك اهتمامًا باستمرار التنسيق الوثيق بين مصر وألمانيا، في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، ونظرًا للدور المحوري لألمانيا في الاتحاد الأوروبي وعلى الساحة الدولية.

وتابع أن اللقاء مع "ماس"، تناول بشكل مستفيض الأزمة القائمة في ليبيا، في إطار الدعوة التي وجهت من ألمانيا لإيجاد حل ومخرج من الأوضاع الحالية، في إطار الاتفاق السياسي وقرارات الأمم المتحدة.