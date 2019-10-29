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انطلاق الدورة الرابعة من مؤتمر السياسات الاجتماعية غدًا

الحياة السياسية

شعار المؤتمر
شعار المؤتمر

محمود ابو سعد

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 تُنظم شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسياسات الاجتماعية «MENASP»، الدورة الرابعة من مؤتمرها بالجامعة الأمريكية في القاهرة، تحت عنوان «السياسات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تعلُّم السياسات في عصر الحماية الاجتماعية».

ويأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر، وضمن الاحتفال بالذكرى المئوية للجامعة الأمريكية في القاهرة. ويُعقد المؤتمر على مدار يومي 30 و31 أكتوبر 2019، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، حيث تحضر الجلسة الافتتاحية وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زيد.

ويهدف المؤتمر لإنشاء منصة مشتركة تجمع بين الباحثين وواضعي السياسات والممارسين من جميع أنحاء العالم لمناقشة الإصلاحات الرئيسية الأخيرة في مجالات الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيفية تبادل التعلُّم من الخبرات المكتسبة في مجال السياسات.

ومن جانبها، قالت أستاذة مساعدة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة غادة برسوم،: لا تزال دراسة السياسات الاجتماعية مجالًا ناشئًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لذا يعد هذا المؤتمر فرصة للباحثين لتبادل الخبرات، ولإقامة حوار حول السياسات يضم مختلف أصحاب المصلحة.
وأبدت سعادتها باستضافة هذا الحدث الهام في قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

ويتضمن المؤتمر سلسلة من حلقات النقاش وورش العمل التي تناقش موضوعات متعلقة بالسياسات الاجتماعية من منظور السياسة والممارسة والبحث مثل برامج التحويلات النقدية والتأمين الصحي ودعم التوظيف، إضافة للعديد من الموضوعات الأخرى التي تهم الرأي العام. ويقوم بإلقاء الكلمات الرئيسية في مؤتمر MENASP 2019 كل من البروفيسور نيتا رودرا «جامعة جورج تاون» والبروفيسور ميلاني كاميت «جامعة هارفارد».

وعن استضافة الدورة الرابعة هذا العام في القاهرة، قالت الدكتورة رنا جواد، أستاذ أول في قسم العلوم الاجتماعية والسياسية ومؤسسة شبكة MENASP: أنا ممتنة شخصيًا ومهنيًا لأننا نستطيع عقد هذا المؤتمر والتحدث عن قضايا الحماية الاجتماعية في سياق البلد المحلي، حيث تتمتع مصر بموقع محوري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت: ويأتي هذا المؤتمر في إطار احتفالات الجامعة الأمريكية بالذكرى المئوية لها بالقاهرة. وفي وقت سابق لانعقاد مؤتمر MENASP 2019، نُظِمت عددًا من مناقشات الموائد المستديرة لمختبر سياسات MENASP هذا العام في القاهرة بالشراكة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وقال الدكتور شهير زكي، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: كانت رحلة الإعداد لمختبر السياسات غنية للغاية على عدة مستويات، حيث عُقدت ثلاث موائد مستديرة تربط بين البحث وصناعة السياسات، فضلًا عن مناقشة موضوعات مختلفة منها القضايا الكلية والجزئية للسياسات الاجتماعية وجمع مختلف أصحاب المصلحة من ذوي الخلفيات المختلفة. تجربة لا تنسى مع فريق استثنائي.

يُذكر أن شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسياسات الاجتماعية، تأسست عام 2013 على يد الدكتورة رنا جواد، وهي شبكة دولية تضم الباحثين والممارسين الهادفين لتعزيز المعرفة وممارسة الجيدة في مجال السياسات الاجتماعية والحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف الشبكة لدعم البحوث الجيدة حول قضايا السياسات الاجتماعية المهمة وسد الفجوة بين صانعي السياسات والباحثين والجمهور العريض، وكذلك تطوير وتبادل ونشر المعرفة والخبرة في مجال السياسات حول السياسات اجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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