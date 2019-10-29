«فيدال»: أداء لاعبي برشلونة سئ.. وانتقالي للأنتر وارد

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فيدال

أبدى أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة الإسباني ومنتخب تشيلي، استيائه من قلة مشاركته مع فريقه، بسبب الخروج من التشكيل الأساسي بشكل مستمر.

وقال «فيدال» خلال تصريحات نشرها موقع "جول" العالمي: "أنا لست سعيدًا، أحاول تغيير هذا الوضع والحصول على مركز أساسي، اعتدت أن ألعب دائمًا لكنني هادئ وأعلم أن وقتي سيأتي".

أضاف: "لا أجد أي تفسير، هناك طرق مختلفة للنظر في كرة القدم، هذه قرارات المدرب وأنا أحاول مساعدة الفريق عندما يتم اختياري".

وعن عرض إنترميلان للتعاقد معه قال: "هذا يذكرني بالأشياء الجميلة التي عشتها مع كونتي، تطورت كثيرًا بمساعدته، في كرة القدم الشيء الأساسي هو الثقة وعندما يعطيك المدرب ثقته يمكنك تقديم الكثير".

وعن مستوى برشلونة هذا الموسم علق قائلاً: " على الرغم من أننا متصدرين لكننا لا نلعب بشكل جيد لأن المنافسين ألحقوا بنا الكثير من الضرر، نحن أفضل فريق في العالم وعندما نستقبل الكثير من الأهداف نشعر بالاستغراب لأن اللاعبين معتادون على الفوز".


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