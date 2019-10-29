» أول تعليق من سعد الحريري بعد الاستقالة

29 أكتوبر 2019 - 10:00 م

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، عن ارتياحه الشخصي للخطوة التي أقدم عليها في وقت سابق اليوم بتقديم استقالة الحكومة، بما يحقق صالح الشعب، آملا أن يتجاوز لبنان المأزق الراهن الذي يمر به.



جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به الحريري، لدى وصوله إلى مقر إقامته في (بيت الوسط) بالعاصمة بيروت، حيث قام باستقبال مؤيديه وداعميه من الوزراء والنواب والسياسيين ومسئولي (تيار المستقبل) الذي يتزعمه الحريري، إلى جانب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان.



وقال الحريري: «أتمنى من الله أن ينجي لبنان، وأن تخرج البلاد من هذا المأزق، وأنا مرتاح لأننا أعطينا شيئا للشعب اللبناني».



من جانبه، أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، أنه يتضامن مع الحريري في «موقفه الوطني الكبير» الذي عبر عنه في استقالته، مشيرا إلى أن استقالة الحريري تضع جميع المسؤولين اللبنانيين أمام مسؤولياتهم التاريخية والوطنية في الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه وكرامة اللبنانيين في عيشهم الكريم.



وأضاف مفتي الجمهورية اللبنانية: «إن استقالة الحريري تشكل صدمة إيجابية لكل المسؤولين واللبنانيين من أجل التفاهم على حلول إنقاذية تخرج البلاد من المآزق والأزمات التي يعاني منها المواطنون».



من جهته، دعا تيار المستقبل كافة مناصريه إلى الامتناع بصورة كلية عن النزول إلى الشوارع أو قطع الطرق، وذلك بعدما قام بعض أنصار الحريري بالنزول إلى الطرق والميادين في عدد من المناطق لإعلان تأييدهم ودعمهم له.



وذكر بيان صادر عن التيار مساء اليوم: «إن تيار المستقبل، وبتوجيه من رئيسه سعد الحريري، يتمنى على جميع المناصرين الامتناع عن أي تحرك اعتراضي في الشوارع والساحات، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لتسهيل تنقل المواطنين» .



وكان الحريري قد أعلن استقالة الحكومة في كلمة تليفزيونية مقتضبة عصر اليوم، قبل أن يتوجه إلى قصر بعبدا الرئاسي ويلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون، ويسلمه كتاب استقالة الحكومة.



وأكد الحريري- في كلمته التليفزيونية- أنه بذل أقصى جهد ممكن في سبيل إيقاف التدهور الذي تشهده البلاد ومحاولة إيجاد مخرج يمكن معه الاستماع إلى صوت الناس وحماية لبنان من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية، مشيرا إلى أن جهوده وصلت إلى «طريق مسدود» وأنه يتقدم باستقالته تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات والميادين ليطالبوا بالتغيير.

