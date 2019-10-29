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البرهان يؤكد ضرورة رفع السودان من قائمة الإرهاب

عرب وعالم

رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان
رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان

المصريون ووكالات

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ضرورة رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
والتقى البرهان، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم براين شوكان، وبحث معه أوجه التعاون بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد رئيس مجلس السيادة على أهمية النظر بإيجابية للتغيير الحقيقي، الذي أحدثته الثورة السودانية، وما استتبعها من إجراءات عملية لمصلحة التغيير في السودان.
من جانبها، قالت السفيرة في إدارة شمال أمريكا في وزارة الخارجية الأمريكية مها أيوب، في تصريحات صحفية، إن القائم بالأعمال الأمريكي أوضح أن هناك مساعي جارية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت.

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