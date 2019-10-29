  • الأربعاء 30 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:16 ص
بحث متقدم
جانب من العزاء

شقيق ضحية "تذكرة الموت": هذا ما قاله وزير النقل لي

سد النهضة

واشنطن تدعو لعقد اجتماع ثلاثي بشأن سد النهضة

قطار

قرار هام من النائب العام بشأن حادث قطار الإسكندرية

أبو بكر البغدادي

تفاصيل سرقة «سروال» أبو بكر البغدادي على يد جاسوس كردي

البنا

«شهداء الشهامة».. مسلم يموت دفاعًا عن مسيحية وقبطى يفدي مسلمة بروحه

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

الداعية السعودي

شاهد.. داعية سعودي: التعارف قبل الزواج مباح

تظاهرات لبنان

متظاهرو لبنان يصعدون من مطالبهم بعد استقالة "الحريري"

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ لمذيع الجزيرة:"أحب أشوفك خالع ملابسك في الرياض"

كاتي هيل

بالصور.. تفاصيل الفضيحة الجنسية لنائبة الكونجرس المستقيلة

هذا ما قاله فؤاد السنيورة عن الاعتداء على تظاهرات لبنان

عرب وعالم

السنيورة
السنيورة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله وزير الطاقة الأمريكي عن برنامج السعودية النووي

#

هذا ما قاله علاء مبارك عن احتجاجات "شابات لبنان"

#

جورج قرداحى يصدم الجميع برأيه عن السعودية.. هذا ما قاله

#

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن الأداء السياسي على مدار السنوات الماضية تسبب في المناخ الطائفي واضطراب الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وليس شخص سعد الحريري، رئيس الوزراء المستقال.
وتابع السنيورة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «اللبنانيون عبروا عن استيائهم وطالبوا بحكم يحرص على مصلحة لبنان وعلاقتها بالدول العربية، عن طريق تشكيل حكومة نزيهة».
وحول الاعتداء على المتظاهرين قال: «حزب الله لم يدرك رسائل اللبنانيين، كما لم يلتقطها نظراؤه في العراق»، مؤكدا أهمية إعادة الحكومة المقبلة الثقة للشعب اللبناني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» شقيقة المصاب في تذكرة الموت تكشف تفاصيل جديدة
» الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل لهذا السبب
» أول تعليق من سعد الحريري بعد الاستقالة
» شاهد.. داعية سعودي: التعارف قبل الزواج مباح
» تصفيات أمم إفريقيا.. مباراة مصر وكينيا مهددة بالإلغاء
» الملك سلمان يعلق على"سد النهضة" ويصدر أوامر ملكية جديدة
» الإفتاء: يجب النظر للزواج الثاني على أنه حالات فردية
» «آل الشيخ» يعتذر لـ«جماهير الأهلي»: «سامحوني.. لم أكن أعلم»
» إحالة كمسري قطار طنطا إلى الطب الشرعي
» "بن سلمان": ما حدث خطوة تاريخية
» رئيس الزمالك يعتذر لـ«الصحفيين».. وإحالة المتورط للتحقيق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه