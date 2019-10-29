هذا ما قاله فؤاد السنيورة عن الاعتداء على تظاهرات لبنان

29 أكتوبر 2019 - 10:30 م

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن الأداء السياسي على مدار السنوات الماضية تسبب في المناخ الطائفي واضطراب الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وليس شخص سعد الحريري، رئيس الوزراء المستقال.



وتابع السنيورة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «اللبنانيون عبروا عن استيائهم وطالبوا بحكم يحرص على مصلحة لبنان وعلاقتها بالدول العربية، عن طريق تشكيل حكومة نزيهة».

