واشنطن تدعو لعقد اجتماع ثلاثي بشأن سد النهضة

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قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن الولايات المتحدة قدمت دعوة للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، لعقد اجتماع لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة في 6 نوفمبر المقبل.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، الثلاثاء، إن «مصر بعد سلسلة كبيرة من المفاوضات دامت لأربع سنوات، وجدت من الأهمية استمرار العمل للتوصل إلى الاتفاق».
وأكد شكري «أهمية الحرص على التوصل لاتفاق عادل يحافظ على حصة مصر من مياه النيل، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع».
وتابع «نسعى إلى البناء وأن يتم حل كل القضايا من خلال الأدوات السياسية والدبلوماسية».
وأوضح وزير الخارجية أن «قضية سد النهضة قضية علمية ولا يجب تسيسها».
وأشار إلى أنه «يتمنى أن تتعامل جميع الأطراف بما فيها الشركات الخاصة العاملة بشكل متساوٍ».
وشدد شكري على أن «قضية سد النهضة هي قضية حياة، تتعلق بحياة 100 مليون مصري».

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