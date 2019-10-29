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ظريف: إيران ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا

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ظريف

المصريون ووكالات

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أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إيران تعتزم الحفاظ على وجود عسكري لها في سوريا، طالما تحتاج الحكومة السورية.
وقال ظريف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع في صيغة أستانا مع نظرائه من روسيا وتركيا: «إيران وروسيا موجودتان هناك (في سوريا) بدعوة من الحكومة، وسوف نبقى هناك طالما سمحت لنا الحكومة السورية».
وفي سياق متصل، جاء في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الضامنة لصيغة أستانا (روسيا وتركيا وإيران) أن إطلاق اللجنة الدستورية السورية يثبت أن النزاع السوري ليس له حل عسكري.
وذكر البيان «إن إطلاق اللجنة الدستورية السورية يثبت أن الصراع السوري ليس له حل عسكري».
وأضاف البيان: «أكدوا [ الوزراء] مجددا تصميمهم على دعم عمل اللجنة الدستورية من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا لضمان عملها المستدام والفعال».

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