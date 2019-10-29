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شقيق ضحية تذكرة القطار: ما حدث لشقيقي قتل عمد

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قال تامر عيد، شقيق محمد ضحية اقطار رقم 394 الإسكندرية – الأقصر، إن ما حدث لشقيقه داخل القطار وإجباره على القفز من القطار بمثابة «قتل عمد»، موضحًا أن كل ما يُطالب به هو الحصول على حق شقيقه.
وأضاف «عيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جاء عزاء شقيقه، وتحدث معهم، قائلًا: «هعملكم اللي عايزينه»، مشيرًا إلى أنه وأسرة الضحية لم يطلبوا شيئًا من الوزير إلا حق نجلهم الذي لقى حتفه نتيجة تعنت «الكمساري» الذي أجبره على القفز من القطار لعدم حصوله على التذكرة ولم يكن معه ثمنها.
وتابع «عيد» باكيًا: «عايزين حق أخويا من الكمساري».

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