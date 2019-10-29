نبيه بري: ما يحصل في لبنان ليس موضوعا طائفيا

29 أكتوبر 2019 - 11:40 م

دعا رئيس البرلمان اللبناني زعيم حركة «أمل»، نبيه بري، إلى تهدئة فورية في البلاد، معتبرا أن ما يحصل من تطورات «ليس موضوعا طائفيا وهو غير مذهبي بالمطلق».



وجاءت تصريحات بري في حديث لقناة NBN، على خلفية إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنه قدم استقالته للرئيس ميشال عون بعد «الوصول إلى طريق مسدود من محاولات عدة لحل الأزمة».

