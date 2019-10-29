  • الأربعاء 30 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:16 ص
بحث متقدم
جانب من العزاء

شقيق ضحية "تذكرة الموت": هذا ما قاله وزير النقل لي

سد النهضة

واشنطن تدعو لعقد اجتماع ثلاثي بشأن سد النهضة

قطار

قرار هام من النائب العام بشأن حادث قطار الإسكندرية

أبو بكر البغدادي

تفاصيل سرقة «سروال» أبو بكر البغدادي على يد جاسوس كردي

البنا

«شهداء الشهامة».. مسلم يموت دفاعًا عن مسيحية وقبطى يفدي مسلمة بروحه

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

الداعية السعودي

شاهد.. داعية سعودي: التعارف قبل الزواج مباح

تظاهرات لبنان

متظاهرو لبنان يصعدون من مطالبهم بعد استقالة "الحريري"

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ لمذيع الجزيرة:"أحب أشوفك خالع ملابسك في الرياض"

كاتي هيل

بالصور.. تفاصيل الفضيحة الجنسية لنائبة الكونجرس المستقيلة

نبيه بري: ما يحصل في لبنان ليس موضوعا طائفيا

عرب وعالم

"بري" يطالب بمنح الامتيازات النفطية للتصدي للقرصنة الإسرائيلية
"بري" يطالب بمنح الامتيازات النفطية للتصدي للقرصنة الإسرائيلية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

متظاهرو لبنان يصعدون من مطالبهم بعد استقالة "الحريري"

#

مصر ترسل أدلة للكويت تنفي الاعتداء على أحد مواطنيها

#

هذا ما قاله سفير مصر في لبنان عن أوضاع الجالية المصرية

#

أول تعليق لـ عمرو أديب على أحداث لبنان الأخيرة

دعا رئيس البرلمان اللبناني زعيم حركة «أمل»، نبيه بري، إلى تهدئة فورية في البلاد، معتبرا أن ما يحصل من تطورات «ليس موضوعا طائفيا وهو غير مذهبي بالمطلق».
وجاءت تصريحات بري في حديث لقناة NBN، على خلفية إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنه قدم استقالته للرئيس ميشال عون بعد «الوصول إلى طريق مسدود من محاولات عدة لحل الأزمة».
ورحب مشاركون في الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ نحو أسبوعين، باستقالة الحريري مطالبين برحيل الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها. فيما أقدم مناصرو تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري على قطع بعض الطرقات في بيروت ومناطق أخرى احتجاجا على خطوته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» شقيقة المصاب في تذكرة الموت تكشف تفاصيل جديدة
» الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل لهذا السبب
» أول تعليق من سعد الحريري بعد الاستقالة
» شاهد.. داعية سعودي: التعارف قبل الزواج مباح
» تصفيات أمم إفريقيا.. مباراة مصر وكينيا مهددة بالإلغاء
» الملك سلمان يعلق على"سد النهضة" ويصدر أوامر ملكية جديدة
» الإفتاء: يجب النظر للزواج الثاني على أنه حالات فردية
» «آل الشيخ» يعتذر لـ«جماهير الأهلي»: «سامحوني.. لم أكن أعلم»
» إحالة كمسري قطار طنطا إلى الطب الشرعي
» "بن سلمان": ما حدث خطوة تاريخية
» رئيس الزمالك يعتذر لـ«الصحفيين».. وإحالة المتورط للتحقيق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه