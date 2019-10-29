«العموم البريطاني» يوافق على إجراء انتخابات مبكرة

29 أكتوبر 2019 - 11:40 م

دعم أعضاء مجلس العموم البريطاني مقترح رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الـ12 من ديسمبر المقبل، على أمل تجاوز مأزق «بريكست».



وأثناء جلسة في مجلس العموم عقدت اليوم الثلاثاء، صوت 438 نائبا لصالح خطة جونسون، مقابل 20 نائبا رفضوها. ويتطلب تمرير المقترح الآن موافقة مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، عليه. وسيكتسب المقترح قوة القانون بعد توقيعه من قبل الملكة اليزابيث الثانية.



وكان مجلس العموم البريطاني الذي لا يحظى حزب المحافظين الحاكم بالأغلبية المطلقة فيه، قد رفض 3 مرات فكرة جونسون بشأن تنظيم انتخابات مبكرة ستكون الثالثة خلال 4 سنوات.



ووفق القانون البريطاني، كان من المفترض أن يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد حلول العام 2022.

