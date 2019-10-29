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مشروع قرار بشأن عزل ترامب في "النواب الأمريكي"

عرب وعالم

ترامب
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المصريون ووكالات

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إجراء عاجل لعزل دونالد ترامب من منصبه

عمم أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، الثلاثاء، نص مشروع قرار يجيز استمرار إجراءات النظر في عزل الرئيس دونالد ترامب.
وقد تم تقديم هذه الوثيقة رسميا إلى مجلس النواب بالكونجرس، باسم جيمس ماكغفرن (ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس)، الذي يترأس اللجنة الإجرائية في المجلس.
ويلزم القرار عددا من لجان مجلس النواب، مواصلة تحقيقاتها، بهدف معرفة «ما إذا كانت هناك أسباب كافية لدى مجلس النواب، لاستغلال سلطاته الدستورية لعزل الرئيس دونالد ترامب».
وكما هو متوقع، سيتم طرح القرار للتصويت أمام مجلس النواب يوم الخميس.

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