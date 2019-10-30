شقيق ضحية "تذكرة الموت": هذا ما قاله وزير النقل لي

30 أكتوبر 2019 - 12:00 ص

قال تامر عيد، شقيق المتوفى في حادث قطار الإسكندرية محمد عيد، إن شقيقه كان قادما من الإسكندرية بعد أن قضى عطلة مصيف مؤكدا أنه عاد بعد نفاد ما لديه من أموال.



وأضاف شقيق ضحية حادث قطار الإسكندرية لكاميرا برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد» أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أكد أنه لن يترك حق أخيه وأنه سيتكلف بأتعاب المحاماه الخاصة بالقضية، وطالب شقيق ضحية حادث قطار الإسكندرية بإعدام المتسبب في مقتل أخيه.

