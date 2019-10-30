تعليق ناري من مرتضى على تصالح "آل الشيخ" والخطيب

30 أكتوبر 2019 - 06:20 ص

طالب مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - بإبعاده عما يحدث في العلاقة بين المستشار تركي آل الشيخ - مالك نادي ألميريا - ومحمود الخطيب رئيس الأهلي.



وقال "مرتضى" في مداخلة مع قناة "الحدث اليوم" : "ابعدوني عن علاقة تركي آل الشيخ بالخطيب .. الأهلي هرم كبير .. وتركي آل الشيخ صديق عزيز من دولة شقيقة".



وأضاف: "طبيعي يبعت مندوب يطمئن على الخطيب لأن تركي آل الشيخ راجل محترم وطبيعي يطمن عليه في مرضه فبلاش حد يحطني في جملة مفيدة لو سمحتم".



وكان المستشار تركي آل الشيخ أرسل مندوبا إلى الكابتن محمود الخطيب للاطمئنان على صحته.



