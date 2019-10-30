  • الأربعاء 30 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:40 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى يكشف أغرب ما قاله لـ"آل الشيخ" في عز خلافه مع الخطيب

تركي آل الشيخ

آل الشيخ يكشف مفاجأة عن "الساعات" المعطاة لمسئولي الأهلي

مرتضى منصور

تعليق ناري من مرتضى على تصالح "آل الشيخ" والخطيب

تركي آل الشيخ والخطيب

آل الشيخ: الخطيب بعتلي رسالة قالي فيها "بحبك وحشتني"

جانب من العزاء

شقيق ضحية "تذكرة الموت": هذا ما قاله وزير النقل لي

سد النهضة

واشنطن تدعو لعقد اجتماع ثلاثي بشأن سد النهضة

قطار

قرار هام من النائب العام بشأن حادث قطار الإسكندرية

أبو بكر البغدادي

تفاصيل سرقة «سروال» أبو بكر البغدادي على يد جاسوس كردي

البنا

«شهداء الشهامة».. مسلم يموت دفاعًا عن مسيحية وقبطى يفدي مسلمة بروحه

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

لماذا شتمت ياسمين صبري أحد متابعيها بعد حديثه عن ضحية القطر؟

الصفحة الأخيرة

ضحية حادث القطار
ضحية حادث القطار

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أول قرار من النيابة العامة بشأن شقيقة "جنة"

#

عبير صبري تهاجم أحد متابعيها: "جهنم تشيلك"

#

شاهد أول صورة لأخت "زينة" التي ضربت أحمد عز

#

50 محاميا جزائريا للدفاع عن "بورقعة"

ياسمين صبري

حادث القطار

انفعلت الفنانة ياسمين صبري و وجهت إهانة بالغة لأحد متابعيها بعد تعليقه غير اللائق على حادث وفاة شخص وإصابة آخر بعد قيام الكمسري بإجبارهما على القفز من القطار لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة.

وقالت "ياسمين" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "ومكنش في ولا واحد في القطر سامع انهم معهمش ثمن التذكرة فا يدفعولهم ثمنها. لا حول ولا قوة الا بالله".

وعلق أحد المتابعين قائلا: "ولو حضرتك موجودة والله ما هتدفعي لهم".

و وجهت ياسمين إهانة مفاجئة للمتابع قائلة: "كفي نفسك" ليقوم بحذف تعليقه بعد تعرضه لهذا الموقف المحرج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا شتمت ياسمين صبري أحد متابعيها بعد حديثه عن ضحية القطر؟
» رد مفاجيء من مرتضى على تحذير تركي آل الشيخ
» شقيقة المصاب في تذكرة الموت تكشف تفاصيل جديدة
» الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل لهذا السبب
» أول تعليق من سعد الحريري بعد الاستقالة
» شاهد.. داعية سعودي: التعارف قبل الزواج مباح
» تصفيات أمم إفريقيا.. مباراة مصر وكينيا مهددة بالإلغاء
» الملك سلمان يعلق على"سد النهضة" ويصدر أوامر ملكية جديدة
» الإفتاء: يجب النظر للزواج الثاني على أنه حالات فردية
» «آل الشيخ» يعتذر لـ«جماهير الأهلي»: «سامحوني.. لم أكن أعلم»
» إحالة كمسري قطار طنطا إلى الطب الشرعي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه