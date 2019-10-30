» لماذا شتمت ياسمين صبري أحد متابعيها بعد حديثه عن ضحية القطر؟

30 أكتوبر 2019 - 07:33 ص

انفعلت الفنانة ياسمين صبري و وجهت إهانة بالغة لأحد متابعيها بعد تعليقه غير اللائق على حادث وفاة شخص وإصابة آخر بعد قيام الكمسري بإجبارهما على القفز من القطار لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة.



وقالت "ياسمين" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "ومكنش في ولا واحد في القطر سامع انهم معهمش ثمن التذكرة فا يدفعولهم ثمنها. لا حول ولا قوة الا بالله".



وعلق أحد المتابعين قائلا: "ولو حضرتك موجودة والله ما هتدفعي لهم".



و وجهت ياسمين إهانة مفاجئة للمتابع قائلة: "كفي نفسك" ليقوم بحذف تعليقه بعد تعرضه لهذا الموقف المحرج.



