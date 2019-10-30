آل الشيخ يرفض الرد على "سؤال شخصي" وجهه له "أبو المعاطي"

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تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ

أجرى الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي اتصال هاتفي أمس بالمستشار تركي آل الشيخ - مالك نادي ألميريا - خلال برنامجه "نجم الجماهير" .

وتحدث "آل الشيخ" حول الحديث من الأمور ، لكنه امتنع عن الإجابة حول سؤال يخص صحته.

وقال "زكي" : "سمعت يا معالي المستشار أنك كنت بصدد إجراء عملية جراحية قبل فترة ، لكنك أجلتها .. فمتى سوف تجريها".

وامتنع "آل الشيخ" عن الرد قائلا: "السؤال الي بعده يا أبو المعاطي".

فيما دعا العديد من جماهير الأهلي بالشفاء لـ"آل الشيخ" ، متمنين له الصحة الدائمة.

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