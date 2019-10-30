أول تعليق للكمسري المتهم بالقتل: ربنا يرحم الضحية ويسكنه الجنة

30 أكتوبر 2019 - 08:02 ص

أدلى همام مجدي - الكمسري المتهم بدفع شابين من عربة القطار - باعترافات مثيرة في تحقيقات النيابة .



وقال في التحقيقات: "أنا معملتش أي حاجة .. هما اللي فتحوا الباب وقفزوا عشان معهمش ثمن التذكرة .. واجبي الحفاظ على الاستقرار في القطار .. وتحصيل التذاكر من الركاب المتخلفين عن الدفع في شباك تذاكر المحطة".



وأضاف: "فوجئت بشابين يقفان وسط الناس في عربة درجة أولى مكيفة وطلبت منهما دفع ثمن التذكرة فامتنعا عن السداد بطريقة غير لائقة ووقتها التزمت كوني موظفا عاما في السكة الحديد وطلبت منهما الدفع أو تسليمهما إلى الجهات المعنية لكنهما قفزا من القطار فجأة".



وتابع: "ربنا يرحم محمد الشاب الضحية ويسكنه فسيح جناته وأنا لم أقصد أبدًا التعرض له بأي شكل من الأشكال لكن هو وصديقه انفعلا في الكلام معي وأرادا الخروج من القطار أمام جميع الركاب من خلال القفز".



