  • الأربعاء 30 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:43 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

"الجبلاية" ترضخ وتعد "صلاح" بتنفيذ طلباته

بن سلمان

وزير الطاقة السعودي: ولي العهد سيعلن هذا القرار قريبا جدا

فيسبوك

شركة إسرائيلية تخترق آلاف الحسابات على "واتساب"

بن لادن والبغدادي

من غراب لـ "كلب"..حيوانات تعقبت "بن لادن" و"البغدادي"

وزير القوي العاملة

مفاجأة سارة من القوى العاملة للعاملين بالقطاع الخاص

ضحية التذكرة

شقيق " ضحية الكمسري" : الوزير وعدني بتحمل أتعاب المحامي

حشيش مغربي

7 أطنان حشيش.. تفكيك أكبر شبكة في هذه الدولة

علاء مبارك

علاء مبارك: هو كل حاجة علاء وجمال

حالة الطقس

بشري سارة من الأرصاد الجوية

ولي العهد السعودي

حدث عالمي برعاية " بن سلمان".. في هذا الموعد

أول تعليق للكمسري المتهم بالقتل: ربنا يرحم الضحية ويسكنه الجنة

قضايا وحوادث

ضحية حادث القطار
ضحية حادث القطار

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ«قرقاش» على اتفاق اليمن

#

أول تعليق من "عواد" على إصابته

#

أول تعليق رسمي على "صفقة المليارات" لولي العهد السعودي

#

أول تعليق لـ"نصر الله" على احتجاجات لبنان

ضحية القطار

أدلى همام مجدي - الكمسري المتهم بدفع شابين من عربة القطار - باعترافات مثيرة في تحقيقات النيابة .

وقال في التحقيقات: "أنا معملتش أي حاجة .. هما اللي فتحوا الباب وقفزوا عشان معهمش ثمن التذكرة .. واجبي الحفاظ على الاستقرار في القطار .. وتحصيل التذاكر من الركاب المتخلفين عن الدفع في شباك تذاكر المحطة".

وأضاف: "فوجئت بشابين يقفان وسط الناس في عربة درجة أولى مكيفة وطلبت منهما دفع ثمن التذكرة فامتنعا عن السداد بطريقة غير لائقة ووقتها التزمت كوني موظفا عاما في السكة الحديد وطلبت منهما الدفع أو تسليمهما إلى الجهات المعنية لكنهما قفزا من القطار فجأة".

وتابع: "ربنا يرحم محمد الشاب الضحية ويسكنه فسيح جناته وأنا لم أقصد أبدًا التعرض له بأي شكل من الأشكال لكن هو وصديقه انفعلا في الكلام معي وأرادا الخروج من القطار أمام جميع الركاب من خلال القفز".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» سقوط وزير الاقتصاد الألماني ونقله للمستشفى
» بالأرقام.. الاتحاد يعلن أسعار تذاكر المحرق البحرينى
» الأهلى يودى آخر مران بـ "التتش" قبل السفر للإمارات
» "شبه عارية".. منة فضالي تصدم متابعيها من جديد
» بشري سارة من الأرصاد الجوية
» بـ"إطلالة صادمة".. زوجة الحضري تشعل مواقع التواصل
» هل تم شراء "بيراميدز" عنادا في الأهلي .. آل الشيخ يجيب
» عبد الحفيظ: هعاقب صالح جمعة وبعدين أقوله "أنت زي يوسف وأمير"
» لماذا شتمت ياسمين صبري أحد متابعيها بعد حديثه عن ضحية القطر؟
» رد مفاجيء من مرتضى على تحذير تركي آل الشيخ
» شقيقة المصاب في تذكرة الموت تكشف تفاصيل جديدة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه