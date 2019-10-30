حدث عالمي برعاية " بن سلمان".. في هذا الموعد

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متابعات - أمينة عبد العال

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برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، تستضيف الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، في نهاية مارس المقبل، وهي ملتقي سنوي عالمي لتبادل الخبرات وعقد الشراكات بين الجهات والشركات الفاعلة في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي محليا ودوليا.

في سياق متصل أعلنت الصحافة المحلية أن المؤتمر الذي سيتم عقده 30 و31 مارس 2020 سيعزز قدرة المملكة في مسيرة الذكاء الاصطناعي وقيادة الجهود العالمية في هذا المجال ، كما سيتم مناقشة عدة موضوعات في هذا المجال والاستفادة من تقنياته في المجتمع.


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