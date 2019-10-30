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بـ"إطلالة صادمة".. زوجة الحضري تشعل مواقع التواصل

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انستجرام

الحضرى

أثارت زوجة اللاعب عصام الحضري، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث تداولت صورة لها برفقة زوجها بإطلالة كاجوال، واصفها البعض بـ"الجريئة".

وقد شارك عصام الحضري، متابعيه على إنستجرام بصور له مع زوجته، وعلق عليها: "زوجتي وحبيبتي وشريكة عمري وكفاحي وكل حاجة حلوة في حياتي، كل سنة وإنتي منورة حياتنا ومعانا وكل حاجة حلوة في حياتي وحياة أولادنا، كل سنة وإنتي طيبة والعمر كله ليكي يا أم ياسين في خير وسعادة وحب تملي حياتنا بيه، عيد ميلاد سعيد".

وظهرت صابرين، زوجة الحضري، بترينج كاجوال وتركت شعرها منسدلا على ظهرها مع وضع مكياج هادي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصورة، وجاءت التعليقات كالاتي: "انت يا كابتن مش من يومين كانت بنتك مرضها ربنا يتم شفاؤها علي خير وقلت ادعو لها علي الفيس"، "فكرتها بنتك".


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