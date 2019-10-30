» بشري سارة من الأرصاد الجوية

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متابعات - أمينة عبد العال

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الأرصاد الجوية

القاهرة

السواحل الشمالية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة" الأربعاء والخميس والجمعة"، حيث أعلنت أن هناك حالة من الاعتدال ، سنشهدها اليوم الأربعاء علي السواحل الشمالية والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهار ومائل للبرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في تصريحات صحفية لها أن في الصباح الباكر تقل الرؤية خاصة علي شمال البلاد وتكون الرياح معتدلة وتنشط علي جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر.

وأكدت أن الاعتدال سيستمر حتى يومي  الخميس والجمعة ، علي السواحل الشمالية والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهار وبارد ليلا، مشيرة إلي أن الرؤية تقل في الصباح الباكر خاصة علي شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد معتدلة وتنشط علي جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر.

 


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