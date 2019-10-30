علاء مبارك: هو كل حاجة علاء وجمال

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علاء مبارك

قضية البورصة

أعرب علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسن مبارك عن غضبه، بسبب كثرة القضايا التي يحاكم فيها بالعديد من التهم.

ومتب علاء مبارك على حسابه في تويتر :" جلسة أخرى فى القضية الملفقة والمعروفة إعلامياً ، على مدار السنوات السابقة أنها قضية علاء وجمال وآخرين والتلاعب فى البورصة وقضية علاء وجمال وآخرين وتدمير القطاع المصرفى وقضية علاء وجمال والأضرار بالاقتصاد المصرى وقضيةعلاء وجمال  والأضرار بصغار المستثمرين ، هو كله علاء وجمال ".

وتفاعل العديد من رواد تويتر مع تدوينة نجل مبارك، حيث كتب أحدهم : " ياريت  الضمير  يصحى  اكيد  هناك  أخطاء  وياريت  نصلحها  مصر  تستحق  هذا".

وعلق آخر : " يا سي علاء مش قانون في البلد .. ولا احنا في جمهورية الموز .. لو مش مذنب في براءة .. لو مذنب تحاسب".


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