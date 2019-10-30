شقيق " ضحية الكمسري" : الوزير وعدني بتحمل أتعاب المحامي

30 أكتوبر 2019 - 09:40 ص

كشف تامر عيد شقيق ضحية التذكرة الذي لقي مصرعه عقب إجبار الكمسري له بالقفز من القطار لعدم وجود تذكرة، عن الحوار الذي دار بينه وبين وزير النقل المهندس كامل الوزير، أثناء زيارة الأخير لعائلة الضحية لتقديم واجب العزاء".

وقال عيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث" مع الإعلامي سيد علي، الوزير وعدني بتحمل نفقة المحامي من جيبه الشخصي، وأنه حال الحكم علي الكمسري لن يتم استئناف الحكم ولن تدافع عنه وزارة النقل"، معقبا: "الوزير قالي أتعاب المحامي من جيبي الشخصي ليك".

وأضاف: "الوزير راجل محترم وأنا مش بطبل لحد، كلمني في كل حاجة ووعدني بسرعة التقاضي ورد حق أخويا، الوزير وقف معايا لوحدنا ووعدني بمساعدتي".