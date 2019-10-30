7 أطنان حشيش.. تفكيك أكبر شبكة في هذه الدولة

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اسبانيا

الحشيش

المغرب،

القنب الهندى

تمكنت السلطات الإسبانية من تفكيك أكبر شبكة لتجار الحشيش المغربي والتي تنشط في المغرب وجنوب إسبانيا.

وقامت القوات بضبط 7700 كيلو جرام من الحشيش، والقبض على الرأس المدبر لعمليات التهريب، بالإضافة إلى 45 شخصًا آخرين من أفراد الشبكة.

وتعد هذه الشبكة من أخطر عصابات المخدرات في إسبانيا، حيث تم ضبط العديد من الأسلحة المتنوعة بحوزتها.

يذكر أن المغرب تعد من أكبر أسواق القنب الهندي والحشيش المستخلص منه في القارة الأفريقية، حيث يقدر أرباح هذا النوع من الحشيش بحوالي 3.5 مليار دولار سنويا.

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