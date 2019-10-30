مفاجأة سارة من القوى العاملة للعاملين بالقطاع الخاص

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القوة العاملة

محمد سعفان

العلاوة

زف وزير القوي العاملة محمد سعفان، بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص، معلنًا عن بدء صرف علاوة الـ10%، معقبا: "إحنا لما بنوعد بنوفي".

وأضاف سعفان في اتصال هاتفي له أجراه مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" قائلاً: "الوزارة وقعت اتفاقية مع اتحاد المستثمرين لصرف العلاوة للعاملين بشركات اتحاد المستثمرين، بعدما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف علاوة للعاملين بالقطاع العام".

وأوضح وزير القوى العاملة، أن العلاوة تخضع لنفس الاشتراطات الخاصة بقرار رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هناك اتفاقًا علي رعاية العمال بالقطاع الخاص، معقبًا: "أنا بشكر اتحاد المستثمرين على الخطوة دي".

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