وزير الطاقة السعودي: ولي العهد سيعلن هذا القرار قريبا جدا

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بن سلمان

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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إن القرار النهائي للعرض العام الأولي لشركة "أرامكو"، سيعلن قريبا جدا وهو بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف خلال أعمال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019" في الرياض: "لن أتحدث اليوم حول أوبك أو العرض العام الأولي... يمكنني فقط أن أؤكد أنه سيتم قريبا جدا".
وأشار إلى أن "القرار سيتم اتخاذه في وقت مناسب وفي إطار نهج صحيح... هذا سيكون قبل كل شيء قرارا للسعودية وعلى وجه الخصوص قرارا للأمير محمد".
ومن المنتظر أن تصدر السعودية إعلانا رسميا حول نيتها إجراء العرض العام الأولي لأسهم شركة "أرامكو" العملاقة في 3 نوفمبر، فيما قالت مصادر مطلعة إنها ستطرح على بورصة "تداول" السعودية في 11 ديسمبر.

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