» سقوط وزير الاقتصاد الألماني ونقله للمستشفى

30 أكتوبر 2019 - 10:30 ص

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لسقوط وزير الاقتصاد الألماني بعد انتهائه من كلمته بمؤتمر افتتاح القمة الرقمية بمدينة دورتموند، أمس.

ويظهر مقطع الفيديو الوزير وهو يحاول النزول علي درجات المنصة إلا أنه فقد توازنه وسقط، فأسرع الجميع وقاموا بإحاطته بساتر لتلقيه الإسعافات الأولية .

في سياق متصل تم إلغاء المؤتمر الصحفي وإخلاء القاعة ونقل الوزير إلى المستشفي.







