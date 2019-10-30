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سقوط وزير الاقتصاد الألماني ونقله للمستشفى

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وزير الاقتصاد الألماني
وزير الاقتصاد الألماني

متابعات - أمينة عبد العال

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مواقع التواصل

وزير الاقتصاد الألماني

القمة الرقمية

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لسقوط وزير الاقتصاد الألماني بعد انتهائه من كلمته بمؤتمر افتتاح القمة الرقمية بمدينة دورتموند، أمس.

ويظهر مقطع الفيديو الوزير وهو يحاول النزول علي درجات المنصة إلا أنه فقد توازنه وسقط، فأسرع الجميع وقاموا بإحاطته بساتر لتلقيه الإسعافات الأولية .

في سياق متصل تم إلغاء المؤتمر الصحفي وإخلاء القاعة ونقل الوزير إلى المستشفي.


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