أزهري لركاب قطار الضحية : "جاتكم ستين خيبة"

30 أكتوبر 2019 - 10:35 ص

حمل الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، ركاب قطار الإسكندرية المسئولية، عما حدث لضحية التذكرة، قائلاً: "جاتكم ستين خيبة، قاعدين تتفرجوا وتتصورا، فين الرحمة".

وأضاف عطية خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، ديننا مش دين فرجة، ديننا دين رحمة، نرحم بعض، الرحمة مش بالفلوس بس، الرحمة إنك تمنع أذي تفك كرب مسلم وغير مسلم".

وتابع أستاذ العقيد بجامعة الأزهر، للأسف الركاب مفيش واحد منهم تدخل في المشادة وحاول يمنع الكمسري من فعلته، قعدوا يصوروا وينزلوا علي "فيس بوك"، كسب إيه الضحية من الصور، معقبًا: "فين النخوة والشهامة يا مصريين، ارحموا بعض".