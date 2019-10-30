  • الأربعاء 30 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:21 م
بحث متقدم
الإيقاع بوافد عربي

الإيقاع بوافد عربي.. أكبر مروجي المخدرات بالسعودية

وزير الخارجية

"دي قضية حياة أو موت".. آخر تصريحات الخارجية عن سد النهضة

كمال العكروت

بعد وزيري الدفاع والخارجية.. استقالة المستشار الأمني للرئيس التونسي

ارشيف

مرتضى منصور: «عبد الحفيظ» بيتحرش بالزمالك

اية مصاروة وقاتلها هيرمان

36 عامًا للأسترالي قاتل "آية" الفلسطينية

صورة من الفيديو

كاهن يوزع الحلوى احتفالاً بالمولد النبوى

المتهم

سبب صادم وراء محاولة شاب ذبح طفل أمام مقبرة

اليسا

هكذا علقت " إليسا ".. عقب استقلة الحريري

مرتضى منصور

مفاجأة.. إيقاف "الزمالك اليوم"

شوارع لبنان

فى أول يوم لاستقالة الحريري.. هدوء حذر بشوارع لبنان

السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

الحياة السياسية

قطار
قطار

علي محمود

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

السكة الحديد

اعمال التطوير

تأخيرات قطارات

أعلنت هيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء؛ نظرًا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث جاءت كالتالي:

 أولاً- خط "القاهرة- الإسكندرية".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

 ثانيًا- خط "القاهرة- السد العالي".

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- "القاهرة- أسيوط" مدة 40 دقيقة.

- "أسيوط- أسوان" مدة 40 دقيقة.

 ثالثًا- خط  "بنها- بورسعيد".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

 رابعًا- خط  "طنطا- المنصورة- دمياط". 

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.  

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب؛ نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» المشاط تلتقي رئيس الهيئة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة
» ناب ذهب ينقذ حياة نمر من العذاب
» السكن بجوار مطاعم الوجبات السريعة يصيب الأطفال بهذا المرض
» المالية: طرح سندات دولية بالدولار فى أسواق المال العالمية
» مؤثر.. أب يحاول إنقاذ رضيعه من الموت فيغرقه
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» سقوط وزير الاقتصاد الألماني ونقله للمستشفى
» بالأرقام.. الاتحاد يعلن أسعار تذاكر المحرق البحرينى
» الأهلى يودى آخر مران بـ "التتش" قبل السفر للإمارات
» "شبه عارية".. منة فضالي تصدم متابعيها من جديد
» بشري سارة من الأرصاد الجوية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه