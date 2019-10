» مؤثر.. أب يحاول إنقاذ رضيعه من الموت فيغرقه

لم يكن يتصور الأب أنه أثناء محاولته لإنقاذه لابنه سيعرضه للخطر ويغرقه في المياه، فبعد أن كانت الأسرة تسير على الطريق في أمان قابلتها حافلة من الاتجاه الآخر وهم يسيرون على جسر ضيق بولاية مادا براديش وسط الهند، ما أدي إلي سقوط السيارة في الماء بكل أفراد الأسرة ومنهم الطفل الرضيع.

وحاول الأب أن ينقذ الرضيع بإلقائه لأعلى حتى يلتقطه بعض المتواجدين علي الجسر إلا أنه بدلا من ذلك ألقاه في اتجاه الجسر فارتطم به بشدة ثم سقط في الماء، إلا أن الأب بذل العديد من المحاولات قبل أن يتمكن من إنقاذه ثم ساعده المواطنون أعلى الجسر لإنقاذ باقي أفراد الأسرة.

