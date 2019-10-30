هكذا علقت " إليسا ".. عقب استقلة الحريري

علقت الفنانة إليسا، عبر حسابها على "تويتر"، على استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، حيث قالت: "شكرًا لأنك استمعت لرغبة الشعب".

ووجهت "إليسا" في تغريدتها، رسالة لـ سعد الحريري، بعد قرار استقالته، أمس الثلاثاء، حيث كتبت: "ما حدا أكبر من بلدو. الرئيس الحريري استقال وأكد إنو بدو يسمع لشعبو. شكرًا لأنك سمعت صوت الشعب بوقت كتار فرجونا إنو ما بيهمن هل البلد. الله معك".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع التغريدة، وجاءت التعليقات كالآتي: " منيح الي في رجال بها البلد متل سعد الحريري مش متل الباقين بس هيدي استقالة ما توقف الفساد".

وقد أعلن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان استقالته من منصبه، لينفذ بذلك أبرز مطالب الشعب الذي اجتاح الميادين منذ فترة شرفت على أسبوعين.

وقال الحريري في كلمته أمس الثلاثاء، التي وجهها إلى الشعب اللبناني، إن الاستقالة جاءت تلبية لمطالب الشعب، حيث إنه سيتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي من أجل تقديم الاستقالة إلى الرئيس، ميشال عون.

وأضاف: "منذ 13 يومًا والشعب اللبناني ينتظر قرارًا بحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجًا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

واجتاحت في الـ17 من أكتوبر الجاري، موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان، بعدما أعلنت حكومة الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيق التواصل الفوري، "واتساب"، لسد العجز المزمن في الميزانية.