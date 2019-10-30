» المالية: طرح سندات دولية بالدولار فى أسواق المال العالمية

30 أكتوبر 2019 - 11:26 ص

تعتزم وزارة المالية، القيام بطرح جديد للسندات الدولية بعملة الدولار فى أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، فى ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب علي السندات الدولية المصرية، الذى ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل.

ذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "المصريون"، أنه تم تأهل خمسة بنوك استثمارية دولية؛ للترويج للطرح الجديد للسندات الدولية بعملة الدولار فى أسواق المال العالمية؛ ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجاري 2019/2020.

أضاف البيان أن بنوك: (Citi Bank – JP Morgan - BNP Paribas – Natixis - Standard Chartered ) تأهلت كمديرين للطرح ومروجين ومتلقين للاكتتاب، حيث تعد من كبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة في طرح السندات الحكومية عالميًا ومنها من له مركز حالي بمصر، كما تأهل مكتب المستشار القانوني المحلى (مكتب التميمي ومشاركوه) ومكتب المستشار القانوني الدولي (Dechert )، كمستشار دولى.