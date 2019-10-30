  • الأربعاء 30 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:21 م
بحث متقدم
الإيقاع بوافد عربي

الإيقاع بوافد عربي.. أكبر مروجي المخدرات بالسعودية

وزير الخارجية

"دي قضية حياة أو موت".. آخر تصريحات الخارجية عن سد النهضة

كمال العكروت

بعد وزيري الدفاع والخارجية.. استقالة المستشار الأمني للرئيس التونسي

ارشيف

مرتضى منصور: «عبد الحفيظ» بيتحرش بالزمالك

اية مصاروة وقاتلها هيرمان

36 عامًا للأسترالي قاتل "آية" الفلسطينية

صورة من الفيديو

كاهن يوزع الحلوى احتفالاً بالمولد النبوى

المتهم

سبب صادم وراء محاولة شاب ذبح طفل أمام مقبرة

اليسا

هكذا علقت " إليسا ".. عقب استقلة الحريري

مرتضى منصور

مفاجأة.. إيقاف "الزمالك اليوم"

شوارع لبنان

فى أول يوم لاستقالة الحريري.. هدوء حذر بشوارع لبنان

سبب صادم وراء محاولة شاب ذبح طفل أمام مقبرة

آخر الأخبار

المتهم
المتهم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

سبب صادم يدفع طبيب نفسي شهير إلي محاولة انتحار

#

سبب صادم وراء وقف فيلم " هنيدي" الجديد

#

بالصور.. سبب صادم وراء انتحار فنانة شهيرة من شرفة شقتها

#

سبب صادم وراء انسحاب دنيا سمير غانم من "الكبير أوي"

طفل

المحور

مقبرة

طارق علام



أقدم شاب علي فعل جريمة صادمة،محاولا ذبح طفلة داخل مقبرة اعتقادا منه أنه سيحصل بعد جريمته علي كنز ، حسب روايته". 

وظهر الشاب ممثلا جريمته خلال مقطع فيديو عرضه الإعلامي طارق علام ببرنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، بعد القبض عليه ، وهو يأخذ الشاب بالإجبار إلي المقبرة ، و يجلسه ممسكا بسكين استعدادا لذبحه". 

وعقب الإعلامي علي المشهد قائلا :" التهور دا اللي وصله الشباب نتيجة إيه ، احنا بندبح في بعض ليه ، الحياة رخصية أوي كدا ، مبقاش في قلوب تخاف علي بعض ". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» المشاط تلتقي رئيس الهيئة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة
» ناب ذهب ينقذ حياة نمر من العذاب
» السكن بجوار مطاعم الوجبات السريعة يصيب الأطفال بهذا المرض
» المالية: طرح سندات دولية بالدولار فى أسواق المال العالمية
» مؤثر.. أب يحاول إنقاذ رضيعه من الموت فيغرقه
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» سقوط وزير الاقتصاد الألماني ونقله للمستشفى
» بالأرقام.. الاتحاد يعلن أسعار تذاكر المحرق البحرينى
» الأهلى يودى آخر مران بـ "التتش" قبل السفر للإمارات
» "شبه عارية".. منة فضالي تصدم متابعيها من جديد
» بشري سارة من الأرصاد الجوية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه