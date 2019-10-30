سبب صادم وراء محاولة شاب ذبح طفل أمام مقبرة

30 أكتوبر 2019 - 11:42 ص

أقدم شاب علي فعل جريمة صادمة،محاولا ذبح طفلة داخل مقبرة اعتقادا منه أنه سيحصل بعد جريمته علي كنز ، حسب روايته".وظهر الشاب ممثلا جريمته خلال مقطع فيديو عرضه الإعلامي طارق علام ببرنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، بعد القبض عليه ، وهو يأخذ الشاب بالإجبار إلي المقبرة ، و يجلسه ممسكا بسكين استعدادا لذبحه".وعقب الإعلامي علي المشهد قائلا :" التهور دا اللي وصله الشباب نتيجة إيه ، احنا بندبح في بعض ليه ، الحياة رخصية أوي كدا ، مبقاش في قلوب تخاف علي بعض ".