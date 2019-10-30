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السكن بجوار مطاعم الوجبات السريعة يصيب الأطفال بهذا المرض

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وجبات سريعة
وجبات سريعة

علي محمود

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كشفت دراسة علمية عن أن السكن بجوار مطاعم الوجبات السريعة يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الدراسة التي أعدها باحثون الوجبات السريعة، حيث يتعرض الأطفال لخطر السمنة وزيادة الوزن. ووجد الباحثون أن 20% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5إلى 18 سنة في أحد الأحياء، أصبحوا يعانون السمنة، و38% يعانون زيادة الوزن، فيما انخفضت النسبة كلما تم الابتعاد عن أماكن المطاعم التي تقدم وجبات غير صحية.

وأوضح الباحث المشرف على الرسالة براين إلبيل، أن الدراسة كشفت تأثيرًا جديدًا لما يعرف بالبيئة الغذائية على الصحة العامة.

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