36 عامًا للأسترالي قاتل "آية" الفلسطينية

30 أكتوبر 2019 - 11:57 ص

أصدرت محكمة أسترالية في مدينة ملبورن حكمًا بسجن الأسترالي "كودي هيرمان" -21 عاما- بالحبس 36 عامًا لاعتدائه على الفلسطينية آية 21 عامًا، الطالبة في جامعة لاتروب بملبورن، وقتلها بعد نزولها من القطار الكهربائي في منطقة قريبة من سكنها.

وتعود بداية الأحداث إلي يناير الماضي حينما غادرت "آية" القطار وكانت تتحدث إلى شقيقتها عبر الهاتف، عندما هاجمها القاتل واعتدى عليها ثم ضربها على رأسها بقوة ضربة أفقدتها الحياة، ثم ترك جثمانها وهرب، واتصل المارة بالشرطة وبعد التحريات تمكنت الشرطة من القبض عليه بعد التعرف عليه من خلال الفيديو الذي تم تصويره من كاميرا قريبة من مكان الحادث، واعترف بالتهمتين بعد القبض عليه، حسب وسائل إعلام محلية.

وطالب والدها بنقل جثمانها إلى مسقط رأسها في مدينة باقة الغربية، مطالبًا من وسائل الإعلام كتابة أسمها بجواز سفرها والذي يشير إلي أنها فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية، وكانت تدرس في أستراليا في برنامج لتبادل الطلاب.