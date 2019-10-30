كاهن يوزع الحلوى احتفالاً بالمولد النبوى

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شارك الأب بندليمون كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، المسلمين في احتفال المولد النبوى الشريف، موزعًا الحلوي على المسلمين بالمنطقة التي يقطنها.

وهنأ الكاهن خلال مداخلة هاتفية أجرها لبرنامج "صباح الورد" المذاع بعر فضائية "تن"، قائلاً: "أنا بشتري الحلوي وأوزعها علي إخوتنا المسلمين عشان إحنا وطن واحد، وإخواتي المسلمين في البلد بيزروني في الكنيسة، وبنتكلم عن الدين الإسلامي وسماحته".

وأضاف: أنا برد الحاجات الحلوة الكتيرة اللي المسلمين بيعملوها معايا، الكنيسة في العيد بتبقي مليانة بالمسلمين جايين يهنونا البعيد، أنا بعمل الخير عشان شايف الخير أكبر من المسلمين، وإحنا إخوة في وطن واحد".


شاهد الفيديو..
https://www.youtube.com/watch?v=6Yw2K27e95I

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