مرتضى منصور: «عبد الحفيظ» بيتحرش بالزمالك

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فتح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك النار على الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بسبب تصريحاته الأخيرة، والتى خرج فيها وقال وتحدث عن نادى الزمالك ورئيسه.

وأضاف "منصور" خلال حديث "للزمالك اليوم" المذاع على "الحدث اليوم"، تصرفات عبد الحفيظ  الفترة الأخيرة ستشعل أزمة بين جماهير قطبي الكرة المصرية. 

وواصل رئيس القلعة البيضاء، مدير الكرة يتحرش بنادي الزمالك، ويشعل فتنة بين الجماهير ويجب إيقافه عند حده.

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