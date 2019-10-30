بعد وزيري الدفاع والخارجية.. استقالة المستشار الأمني للرئيس التونسي

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الحياة السياسية

كمال العكروت
كمال العكروت

علي محمود

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أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن المستشار الأول لرئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي كمال العكروت، تقدم باستقالته إلى الرئيس قيس سعيد؛  بعد ساعات قليلة من إقالة وزيري الدفاع عبد الكريم الزبيدي، الخارجية خميس الجهيناوي.

يذكر أن العكروت شغل منصب أمير لواء في البحرية التونسية، ورئيس المخابرات العسكرية سابقا، وتمت إقالته من منصبه 2013 من قبل الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، وأعاده الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، مستشارًا للأمن القومي 2017.

وتأتي هذه الاستقالة ضمن حملة إقالات وتغييرات تقودها مؤسسة الرئاسة، وكذلك موجة استقالات ارتبط وجودها بفترة حكم الرئيس الراحل قايد السبسي.

وكانت الرئاسة الحكومة أعلنت أمس الثلاثاء، وزيري الدفاع عبد الكريم الزبيدي، والخارجية خميس الجهيناوي.

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