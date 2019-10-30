» ناب ذهب ينقذ حياة نمر من العذاب

30 أكتوبر 2019 - 12:35 م

نجح الأطباء في زراعة ناب ذهب لفم نمر ضخم في ألمانيا، بعد الآلام التي تعرض لها بسبب سنه التالف والذي منعه من الأكل، وتمت العملية الجراحية على مرحلتين، الأولي كانت مركز مخصص للنمور في ألمانيا واستمرت ساعتين أما العملية الثانية فاستغرقت ساعة ونصف وشارك فيها فريق من التخصصين، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.

في سياق متصل أعلن الجراحون أن زراعة الناب كانت ضرورية لوقف معاناة النمر أثناء تناوله للطعام، وتناول النمر لحوم دون عظام حتى يتم التأكد من نجاح عملية الزراعة وحتى يستقر الناب في مكانه، والنمر يبلغ من العمر 6 أعوام ويدعى "كارا"، وتم نقله إلي ألمانيا بعد مصادرته من مزرعة خاصة في إيطاليا.