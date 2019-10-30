  • الأربعاء 30 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:19 م
بحث متقدم
الإيقاع بوافد عربي

الإيقاع بوافد عربي.. أكبر مروجي المخدرات بالسعودية

وزير الخارجية

"دي قضية حياة أو موت".. آخر تصريحات الخارجية عن سد النهضة

كمال العكروت

بعد وزيري الدفاع والخارجية.. استقالة المستشار الأمني للرئيس التونسي

ارشيف

مرتضى منصور: «عبد الحفيظ» بيتحرش بالزمالك

اية مصاروة وقاتلها هيرمان

36 عامًا للأسترالي قاتل "آية" الفلسطينية

صورة من الفيديو

كاهن يوزع الحلوى احتفالاً بالمولد النبوى

المتهم

سبب صادم وراء محاولة شاب ذبح طفل أمام مقبرة

اليسا

هكذا علقت " إليسا ".. عقب استقلة الحريري

مرتضى منصور

مفاجأة.. إيقاف "الزمالك اليوم"

شوارع لبنان

فى أول يوم لاستقالة الحريري.. هدوء حذر بشوارع لبنان

ناب ذهب ينقذ حياة نمر من العذاب

الصفحة الأخيرة

ناب ذهب ينقذ نمر
ناب ذهب ينقذ نمر

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

خالد الجندي: إذا كانت الدولة لاتناسبك فهاجر

#

سعودي ذهب لشراء سيارة من الكويت فحدث ما لم يخطر على بال

#

الأمن ينقذ حياة رونالدو فى مباراة ودية

#

"التضامن" تزف بشرى سارة للمواطنين

نجح الأطباء في زراعة ناب ذهب لفم نمر ضخم في ألمانيا، بعد الآلام التي تعرض لها بسبب سنه التالف والذي منعه من الأكل، وتمت العملية الجراحية على مرحلتين، الأولي كانت مركز مخصص للنمور في ألمانيا واستمرت ساعتين أما العملية الثانية فاستغرقت ساعة ونصف وشارك فيها فريق من التخصصين، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.

في سياق متصل أعلن الجراحون أن زراعة الناب كانت ضرورية لوقف معاناة النمر أثناء تناوله للطعام، وتناول النمر لحوم دون عظام حتى يتم التأكد من نجاح عملية الزراعة وحتى يستقر الناب في مكانه، والنمر يبلغ من العمر 6 أعوام ويدعى "كارا"، وتم نقله إلي ألمانيا بعد مصادرته من مزرعة خاصة في إيطاليا.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» المشاط تلتقي رئيس الهيئة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة
» ناب ذهب ينقذ حياة نمر من العذاب
» السكن بجوار مطاعم الوجبات السريعة يصيب الأطفال بهذا المرض
» المالية: طرح سندات دولية بالدولار فى أسواق المال العالمية
» مؤثر.. أب يحاول إنقاذ رضيعه من الموت فيغرقه
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» سقوط وزير الاقتصاد الألماني ونقله للمستشفى
» بالأرقام.. الاتحاد يعلن أسعار تذاكر المحرق البحرينى
» الأهلى يودى آخر مران بـ "التتش" قبل السفر للإمارات
» "شبه عارية".. منة فضالي تصدم متابعيها من جديد
» بشري سارة من الأرصاد الجوية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه