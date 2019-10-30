"دي قضية حياة أو موت".. آخر تصريحات الخارجية عن سد النهضة

30 أكتوبر 2019 - 12:37 م

كشف وزير الخارجية المصري الدكتور سامح شكري، عن آخر التطورات بشأن أزمة سد النهضة، قائلاً: "نحن نسعي إلى حل الأزمة والتعاون الذى يرضى الجميع".

و أعلن شكري عن دعوة من الإدارة الأمريكية لمصر وإثيوبيا والسودان للقاء مغلق بالولايات المتحدة نوفمبر المقبل، لنظر في المفاوضات الجارية حاليًا".

وأكد وزير الخارجية في تصريحات صحفية أنه سوف يتم حل الأزمة من خلال الوسائل الدبلوماسية السليمة، منوها بأن طرح مصر لفكرة الوسيط في أزمة السد دليل علي حسن النية".

وأشار إلي أن قضية سد النهضة لن يتم تسييسها بأي شكل من الأشكال، معقبًا دي قضية حياة أو موت، القضية مرتبطة بحياة 100 مليون مصري.