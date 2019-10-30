» المشاط تلتقي رئيس الهيئة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة

30 أكتوبر 2019 - 12:40 م

التقت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالسيد أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي للصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يُقام تحت رعاية صــــــــــــاحب الســــــــــــمو الملكي الأمير محمد بن ســــــــــــلمان بن عبد العزيز ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشـئون الاقتصـادية والتنمية السعودي، والذي ينعقد خلال الفتـرة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 الجاري بمدينة الرياض.

واستهلت الوزيرة اللقاء بتهنئة المملكة العربية السعودية على الإصلاحات التي تقوم بها والتطور الذي يشهده قطاع السياحة بها، خاصة مع إعلان السعودية عن فتح أبوابها للسائحين من مختلف أرجاء العالم، وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية يوم 27 سبتمبر الماضي.

وأشادت الوزيرة بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتطوير قطاع السياحة بها وذلك ايمانا منها بأهميته في دعم اقتصاديات الدول، حيث يعد قطاع السياحة من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد القومي للدول، فالسياحة قطاع مُصَدِر للخدمات، كما انه من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.

وقالت أن دعم قطاع السياحة في أى دولة من الدول العربية، من شأنه أن يساهم في دعم قطاع السياحة في المنطقة ككل.

وخلال اللقاء تم مناقشة اوجه التعاون بين البلدين في مجال السياحة وسبل تنشيط السياحة البينية بينهما .

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط علي عمق العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات، مشيرة إلى أن التقارب العربي يفتح آفاق أرحب للتعاون بين الدول العربية بما يكون له انعكاساته ومردوده الايجابى في تحفيز حركة السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها لبعض.

وقالت أن مصر دائما ترحب بالأشقاء العرب، مشيرة الى ان السوق العربي يمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر حيث أنها تمثل 30% من السياحة الوافدة، وأن المملكة العربية السعودية تأتي على رأس تلك الاسواق.

ومن جانبه أشار السيد أحمد بن عقيل الخطيب الي مكانة مصر في قلب الشعب السعودي، مشيرا الي رغبة السعوديين الدائمة لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية.

كما أشار الى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في الترويج للمنتجات السياحية المختلفة مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرات، التي بدأت الممكلة العربية السعودية تروج لها مؤخرا، لافتا الى إمكانية التعاون لجذب مزيد من السائحين الى المنطقة العربية من خلال عمل برامج سياحية مشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.