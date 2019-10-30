وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض

30 أكتوبر 2019 - 01:06 م

توفيت أكبر معمرة على وجه الأرض، بمنطقة أسترخان الروسية، التي عاصرت فترة روسيا القيصرية، والحربين العالميتين الأولى والثانية.

وتعتبر الروسية تازيليا بيسمبيفا، وفقا لـ"سبوتنك" أكبر معمرة حيث توفيت عن عمر يناهز 125 عامًا؛ حيث ولدت عام 1896 في عهد روسيا القيصرية، وعاصرت الحربين العالميتين، وفترة انهيار الاتحاد السوفيتي.

ومنذ يناير من العام الجاري تعتبر بيسمبيفا أكبر معمرة على وحه الأرض؛ حيث تحفظ شهادة ميلاها في كتاب الأرقام القياسية الروسية.