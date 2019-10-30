حبس مؤبد لسعودى قتل شقيقه وصديقه بـ"كلاشينكوف"

30 أكتوبر 2019 - 01:08 م

أصدرت محكمة جنايات الكويت، حكمًا بالحبس المؤبد لمواطن سعودى قتل شقيقه وصديقه الكويتى، رميًا بالرصاص بواسطة سلاح "كلاشينكوف"، بعد أن نصب كمينًا لهما فى ديوانية.

تفاصيل الواقعة تعود، بعدما نشب خلاف بين سعودى وشقيقه، ما دفعه لإطلاق النار عليه وهو تحت تأثير المواد المخدرة، ما أسفر عن مقلته هو وصديقه.

ورغب القاتل الفرار خارج الكويت إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن رجال الأمن حال دون ذلك لصدور قرارًا بمنع سفره كونه على ذمة قضية.