الباز ينتقد زيارة "الوزير" لأسرة ضحية التذكرة .. لهذا السبب

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تحدث الإعلامي محمد الباز إلى وزير النقل المهندس كامل الوزير، عقب أزمة ضحية التذكرة الذي لقي مصرعه عقب إجبار الكمسري له بالقفز من القطار لعدم وجود تذكرة معه.

وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" ، مخاطبًا وزي النقل: "خد بالك دا أول اختبار ليك يا معالي الوزير في الوزارة وأول مواجهة".

 وأضاف: "البيانات تصدر بشكل سريع والإعلام ليس مجرد بصمجية يا معالي الوزير، ومن المفترض أن يكون هناك تصريح أن الوزارة في انتظار التحقيقات، متابعًا: "هناك تضارب في الشهود واعترافات الكمسري تجعلنا نطلب من الوزير الوقوف على الأسباب الحقيقة للحادث "

وواصل حديثه قائلا: "تصريحات معالي الوزير كانت عفوية مع أسرة الضحية خلال زيارته لها وكان يجب أن يلتزم الدور السياسي، معقبا: "زيارتك بالطبع مشكورة، لكن انتهي عصر أن المسئول بعيد عن المواطنين " .

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