في هذه المهنة كان يختبئ البغدادي قبل مقتله

30 أكتوبر 2019 - 01:32 م

كشفت صحيفة دايلي صباح التركية معلومات مثيرة عن حياة زعيم تنظيم داعش أبو بكر بغدادي قبل مقتله من قبل قوات أمريكية.

وقالت الصحيفة، إن البغدادي كان يعيش في قرية باريشا السورية في بيت كبير محاط بالجدران الأسمنتية على مسافة 500 متر على أنه تاجر للأقمشة.

وكشف أحد سكان القرية، "كان هناك بيت كبير وشخص عاش هناك، عرف بأنه تاجر أقمشة باسم أبو محمد الحلبي"، مضيفًا أن الجيران اعتقدوا بأنها عائلة مهاجرين.

وحسب سكان محليين، فإن عملية تصفية زعيم التنظيم الإرهابي استمرت حوالي أربع ساعات، ونتيجة لذلك، تضررت العديد من المنازل في القرية.